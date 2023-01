Epifania, al Forte Malatesta la Befana arriva il 5 gennaio

I musei civici organizzano come ogni anno un evento per i bambini in occasione dell’Epifania. La befana arriverà però il 5 gennaio (e non il 6 gennaio), alle 16.30, al Forte Malatesta dove i bimbi di età compresa tra i 4 e gli 11 anni potranno partecipare insieme ai loro genitori a un divertente laboratorio. L’anziana signora con la sua lunga scopa e il suo aspetto buffo svelerà le antiche leggende e le storie che hanno caratterizzato la fortezza, attraverso una singolare visita animata. A seguire si potrà prendere parte al tradizionale gioco natalizio della tombola, e al termine della giornata non mancheranno naturalmente piccoli doni per tutti i piccoli partecipanti. Per informazioni (prenotazione obbligatoria): 0736298213 o 3333276129. Il giorno successivo l’appuntamento è invece in piazza del Popolo dove nel corso della mattinata, come tradizione, scenderanno le befane da palazzo dei Capitani.