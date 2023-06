Da oggi nuovi orari di svolgimento per il progetto ’Equilibrio e movimento per la salute’ che ha già coinvolto, nel 2023, più di 90 persone. Il corso, cui è ancora possibile iscriversi, ma che va avanti ininterrottamente da più di 3 anni, si svolge ogni martedì e giovedì dalle 7,30 alle 8,30 con la direzione tecnica della professoressa Sara Piunti. Gli incontro si tengono nel Parco Urbano del I Maggio, a Grottammare, in via Salvo D’Acquisto di fianco all’Istituto Fazzini-Mercantini. Il progetto consiste in un corso gratuito di ginnastica a corpo libero e posturale organizzato dal comune di Grottammare e dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps, con la collaborazione di Qualis Lab – Ormodiagnostica. Per la partecipazione, aperta a cittadini di ogni età, occorre contattare il numero 344.2229927. Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.