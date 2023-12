’Equilibrio e movimento per la salute’. Nel 2023 hanno partecipato 156 persone

Tempo di bilanci per il progetto ’Equilibrio e movimento per la salute’ organizzato dal comune di Grottammare, assessorato alla salute e al benessere, e dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps. Nel 2023 sono state 156 le persone coinvolte nell’iniziativa, provenienti non solo a Grottammare, ma anche da Carassai, Cupra Marittima, San Benedetto e Ripatransone, unitamente ad alcuni turisti di varie regioni d’Italia che hanno partecipato al corso per tenersi in forma anche durante l’estate. Il progetto consiste in un corso gratuito di ginnastica a corpo libero e posturale che in questo periodo si sta svolgendo presso l’impianto al chiuso della Pista di pattinaggio Angels Skating in via Salvo d’Acquisto a Grottammare ogni martedì e giovedì dalle 8,30 alle 9,30. Il corso, cui è ancora possibile iscriversi, poiché sarà riproposto anche nel 2024, da aprile a ottobre nel Parco 1° Maggio sempre a Grottammare. Per info 3442229927.