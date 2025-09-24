Capitale dell’equitazione, in 6mila allo Squarcia: “Successo Città di Ascoli”

Ascoli, 24 settembre 2025 – “La prima edizione è stata una scommessa, la seconda un successo, la terza una conferma”. La sintesi perfetta della terza edizione del concorso ippico ‘Città di Ascoli’ è tutta nelle parole della presidente del Comitato Fise Marche Gabriella Moroni. La conferma di un appuntamento che quest’anno ha alzato l’asticella e ampliato la proposta rompendo nuovamente il tetto dei seimila spettatori che nel weekend hanno affollato il campo sportivo Squarcia. Tre giornate di gare hanno visto confrontarsi cavalieri e amazzoni di livello internazionale insieme a giovani promesse per un’edizione del concorso nazionale di salto ostacoli (A6* evento speciale Fise) davvero straordinaria.

Libero e gratuito l’ingresso per il pubblico di appassionati e curiosi, ascolani e provenienti da tutta Italia, mentre in pista atleti eccezionali. Ventitré categorie, dalla B100 alla C145, allargate quest’anno a 170 binomi (a fronte delle quasi trecento richieste di iscrizione pervenute) tra cui campioni e campionesse straordinari come Alberto Zorzi, Filippo Martini Di Cigala, Arnaldo Bologni, Lorenzo Correddu, Giulia Mattioli, Andrea Messersì, Guido Grimaldi, oltre ai giovanissimi ascolani Edoardo Celani, Julia De Angelis e Maicol Castelli Antero.

Trionfa l’Esercito Italiano in entrambe le competizioni principali. Vince il terzo Master Città di Ascoli del sabato pomeriggio (C145, montepremi 15.000 euro) un impeccabile Alberto Zorzi in sella Neptun De Muze. Al primo posto del Gran Premio C145 della domenica, Lorenzo Correddu, campione italiano under 25, sempre per l’Esercito Italiano, con Dalakani Chardonnet. Rodata e sinergica la combinazione tra il comitato organizzatore e lo staff tecnico specializzato per una gestione dell’evento pronta, professionale ed efficiente. Ancor più salda la collaborazione con il quartier generale della Federazione italiana Sport Equestri.

Novità di quest’anno e già subito tra le perle di questa manifestazione, il primo Galà Città di Ascoli, evento voluto dal Comune tra le celebrazioni di Ascoli Città Europea dello Sport, grazie al sindaco Marco Fioravanti e all’assessore Nico Stallone. Anche quest’anno ha trovato spazio la funzione sociale dell’equitazione, attraverso il convegno ’Il cavallo esempio di modello comportamentale per i giovani’, che nella mattinata di venerdì 19 settembre ha trasmesso valori significativi e testimonianze d’eccezione come quella della campionessa paralimpica Federica Sileoni. Numerosa e di valore la presenza degli sponsor che, oltre a sostenere economicamente e tecnicamente il concorso, hanno gremito con piacere l’area hospitality.