’Era Ambiente’ a fianco della polizia

I cittadini di Grottammare da ieri dovranno prendere confidenza con un’altra divisa, quella più verde che grigia degli operatori delle guardie della ’Era Ambiente’ che opereranno al fianco della polizia locale nell’ambito della conduzione degli animali e del conferimento dei rifiuti. L’accordo fra il comune e l’associazione Era sezione ’Tutela e protezione animali e ambiente’ è stato firmato ieri dal sindaco Alessandro Rocchi e dal comandante della polizia locale di Grottammare, Stefano Proietti e il presidente dell’organizzazione di volontariato Roberto Sforza. "E’ un’operazione mirata a sensibilizzare la popolazione a comportamenti corretti nella gestione degli animali – ha affermato il sindaco Rocchi –. Nessuna repressione, ma controlli su guinzagli, museruole, raccolta di deiezioni e quant’altro dev’essere rispettato per portare un cane in giro. L’accordo ha una durata di 18 mesi ed è un progetto che era stato già avviato dalla precedente amministrazione e va nella direzione di ’educare’ i possessori di cani su come comportarsi in modo corretto". L’assessore all’ambiente Alessandra Biocca nel suo intervento ha parlato di vigilanza sul territorio, di deiezioni canine, di parco Bau, di territorio e tutela degli animali oltre che di decoro urbano.

"La città di Grottammare non può più accettare comportamenti non corretti da parte di qualche possessore di cane che non rispetta le regole – ha affermato la Biocca –. Il servizio di Era Ambiente è di supporto alla polizia locale e aiuta l’amministrazione anche per il controllo sul conferimento della differenziata". La vice presidente del sodalizio, Elisabetta Giovannetti ha evidenziato che il servizio viene svolto da personale preparato che opererà sotto il coordinamento della polizia locale e poi si è complimentata per la spiaggia libera dei cani di cui si è dotata la città, indispensabile soprattutto nel periodo estivo per i turisti che arrivano insieme al loro amico a 4 zampe. "E’ proprio vero che la civiltà di un paese si evince da come tratta gli animali" la chiusura del suo intervento. Il presidente Sforza, dal canto suo ha tenuto a rafforzare il concetto che il servizio dovrà avere come punti cardine la fermezza, ma con gentilezza e cortesia nei confronti dei cittadini. "Dopo la convenzione con l’associazione carabinieri arriva adesso quella con Era Ambiente – ha affermato il comandante Proietti –. Abbiamo voluto creare un team più ampio per dare risposte ai cittadini".

Marcello Iezzi