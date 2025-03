"Era questa la notizia che stavamo aspettando"

A commentare la bella notizia la presidente della Cna Ascoli, Arianna Trillini, titolare di ‘Quitto’ borse e accessori.

Presidente Trillini, ve l’ aspettavate? "Abbiamo atteso settimane per avere notizie certe dal Governo su questo rinvio che abbiamo chiesto a gran voce a livello nazionale. La Legge di Bilancio 2024, infatti, ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali. La copertura assicurativa obbligatoria (Cat Nat) è così nata per consentire alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo del Governo era quello di tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che distribuisse il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato".

Un onere in più forse eccessivo? "In un territorio come il Piceno, dove le ferite del sisma sono ancora ben evidenti e il rischio di calamità naturale resta da non sottovalutare, imporre alle aziende di stipulare polizze con tempistiche fin troppo stringenti e numerose zone d’ombra, equivale a scaricare l’ennesimo onere burocratico ed economico sulle spalle di imprenditori che, inevitabilmente, brancolano nel buio".

Le proteste sono state nazionali, e non solo della Cna, siete soddisfatti? "Finalmente una decisione in nome del buon senso sulle polizze catastrofali. Come Cna valutiamo molto positivamente la proroga a gennaio del 2026 per l’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali per le piccole imprese. Il governo ha accolto le ripetute richieste della Confederazione e di tutto il sistema produttivo di spostare in avanti l’obbligo a causa dei molti elementi di incertezza. La proroga a gennaio è senza dubbio adeguata per sciogliere una serie di nodi interpretativi, fissare criteri e requisiti standard dei contratti, realizzare il portale Ivass che consenta alle imprese di confrontare le offerte e scegliere in modo consapevole".

Il prossimo incontro? "Il tavolo convocato per lunedì prossimo al Mimit con le associazioni datoriali diventa ora un prezioso appuntamento per definire in tempi rapidi il percorso per costruire un quadro chiaro ed efficiente".

Valerio Rosa