Era stata danneggiata dal sisma: riapre la chiesa di Santa Lucia

‘Gli angeli custodi di S. Lucia’, cosi si sono definiti alcuni cittadini che, coordinati dal parroco Federico Pompei, riaprono al pubblico la chiesa di S. Lucia, nel paese alto di Grottammare, voluta del papa Sisto V e portata avanti dalla sorella del pontefice, Camilla, ex lavandaia, figura di tenacia e dedizione. La Chiesa è un piccolo scrigno di storia, arte e spiritualità e fa parte dell’Unità Pastorale di San Pio V e San Giovanni Battista. Un gioiello del Cinquecento, edificato tra il 1590 e il 1595, recentemente interessata da un importante restauro strutturale, dopo i danni del terremoto del 2016. Sebbene gli arredi necessitino ancora di interventi di restauro, si è deciso di riaprirla al pubblico per permettere a tutti di ammirarne la bellezza e conoscere un patrimonio spesso dimenticato. Molti giovani del luogo, infatti, non l’hanno mai vista e numerosi turisti negli anni hanno chiesto di poterla visitare. La Chiesa di S. Lucia contiene uno degli organi a canne settecenteschi più importanti al mondo, già restaurato una ventina di anni fa su istanza dell’ex parroco, stanziando ingenti risorse pubbliche, dal celebre organaro Bartolomeo Formentelli, e da allora per 10 anni divenuto punto di riferimento internazionale per concerti tenuti da organisti anche famosi come il maestro olandese Gustav Leonhardt nell’ambito del festival musicale organizzato dall’organista locale Gianluigi Spaziani. Il preziosissimo strumento costruito dal famoso organaro Francesco Fedeli nel 1752 ha rischiato di subire danni durante il sisma e anche a seguito della lunga inattività, ma il parroco don Federico assicura che l’organo è perfettamente funzionante e si sta lavorando per organizzare concerti che si terranno nel mese di settembre. Per l’estate, intanto, è stato predisposto il calendario di apertura: ogni sabato e domenica di luglio e agosto dalle 17 alle 19 e anche in orario serale dalle 21 alle 22:30.

Marcello Iezzi