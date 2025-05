Era stato indagato un poliziotto. Ferito durante l’inseguimento. Battaglia legale sul caso Pontani

E’ battaglia legale intorno alla vicenda riguardante Mauro Pontani, il 63enne ascolano che il 21 novembre 2024 fu ferito da un colpo di pistola sparato da un agente della Questura di Ascoli nel corso di un inseguimento. L’uomo, difeso dall’avvocato Felice Franchi, venne arrestato con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. Per aver sparato il colpo di pistola che ha ferito Pontani è stato indagato per l’ipotesi di reato di lesioni personali uno dei due poliziotti che erano sulle sue tracce. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli ha disposto una perizia per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare la versione data dall’agente che nell’imminenza del fatto disse che aveva sparato accidentalmente.

La perizia ha confermato questa tesi per cui la Procura di Ascoli ha chiesto l’archiviazione della posizione del poliziotto, difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi. Una conclusione che non ha trovato d’accordo il legale di Pontani, l’avvocato Felice Franchi, che si è opposto alla richiesta di archiviazione fatta dalla magistratura. Per cui sulla questione dovrà ora pronunciarsi il giudice delle indagini preliminari. Pontani fu ricoverato all’ospedale Mazzoni per la ferita causata dal proiettile che lo ha raggiunto alla parte alta di una gamba, entrando da una parte e uscendo dall’altra. Fortunatamente non si è trattato di una lesione particolarmente grave.

All’uomo sono a sua volta contestate le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti. I poliziotti erano sulle sue tracce proprio per il sospetto che stesse trafficando droga; nel luogo dove è stato trovato grazie al fiuto di un cane della Guardia di Finanza, la mattina dopo sono stati rinvenuti due involucri contenenti in tutto 119 di cocaina. Gli agenti si sono posti sulle sue tracce convinti di coglierlo in possesso dello stupefacente. Pontani non ha ottemperato all’alt ed è fuggito in auto: c’è stato uno scontro con l’auto della Polizia e quindi è fuggito a piedi. Raggiunto, è nata una colluttazione al termine della quale il 63enne ascolano pluripregiudicato è riuscito a scappare ancora, benché ferito ad una gamba da un proiettile nel frattempo sparato da un agente, a suo dire accidentalmente, poiché nelle concitate fasi era scivolato a terra. I due agenti hanno riportato lesioni guaribili in 20 giorni ognuno.

Peppe Ercoli