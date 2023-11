Erasmus Plus, incontro a Malta

Il progetto Erasmus Plus ’Stories in Motion’ ha recentemente preso il via con un primo incontro che si è tenuto a Malta a metà novembre. Docenti appassionati provenienti da Malta, Italia e Siviglia hanno unito le forze per lanciare questa iniziativa biennale, che si propone di esplorare le infinite possibilità di integrazione tra stop motion e storytelling nell’ambito educativo. L’incontro inaugurale ha offerto l’opportunità ai partecipanti di immergersi nell’atmosfera di Malta, con i docenti che hanno condiviso le loro visioni e aspettative per il progetto, gettando le basi per una collaborazione fruttuosa tra le scuole coinvolte. Il coordinatore del progetto per l’Italia, il professor Sergio Frattari dell’Isc Borgo Solestà Cantalamessa di Ascoli, ha spiegato: "La diversità culturale dei partecipanti ha contribuito a arricchire le discussioni e le idee, creando un ambiente collaborativo e inclusivo. L’incontro a Malta ha segnato l’inizio di una straordinaria avventura educativa".