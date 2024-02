Erasmus, studenti a Valencia

Seconda mobilità di gruppo per l’Ic Nord di San Benedetto nell’ambito del finanziamento della Commissione Eu per il programma Erasmus+ KA121. Anche quest’anno dieci alunni della scuola della secondaria di primo grado Sacconi-Manzoni, partiti ieri e accompagnati dai docenti Monica Domizi e Stefano Catasta, saranno ospiti presso la Ceip Jaume I di Valencia fino al 1 marzo per realizzare, insieme agli alunni spagnoli, un denso programma di attività didattiche. Gli alunni collaboreranno in particolare alla realizzazione di un ebook e di un video in stop motion sul tema interdisciplinare della vita marina e dell’inquinamento. ll progetto affronta, con l’uso delle tecnologie nella didattica, la tematica del mare, elemento determinante dal punto di vista della sopravvivenza, della sostenibilità ambientale e dell’appartenenza culturale. Sempre durante l’Erasmus gli studenti avranno anche l’opportunità di visitare il parco oceanografico di Valencia e i luoghi più caratteristici della città.