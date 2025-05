’Eravamo bugiardi’ al teatro Kursaal con Lido degli Aranci

Un weekend di metà maggio pieno di eventi per l’Associazione Lido degli Aranci. Infatti il 16 maggio al Teatro Kursaal di Grottammare alle ore 21.15 andrà in scena ’Eravamo bugiardi’ che già tanto successo aveva riscosso ad Ascoli lo scorso marzo. Il format è nato da un’idea di Stefano Romani e di Romano Firmani ed è uno spettacolo musicale forse unico nel suo genere e tema. Si racconta attraverso narrazioni, aneddoti, video e canzoni dal vivo degli anni ’60 e ‘70". Ecco perché è stato scelto proprio il Kursaal, che in quegli anni era il tempio della musica con serate indimenticabili, una su tutti quella di Lucio Battisti con la Formula3.

Si bissa poi il 18 maggio alle ore 17.30 al Teatro delle Energie con il Gran Galà di Commedie Nostre spostata per il lutto nazionale di sabato scorso. Oltre al momento tatto atteso delle premiazioni delle Compagnie vincitrici 2025, del Premio ’Grottammare Mask’ e di ’Dialetti Marchigiani a Confronto’, ci sarà l’esibizione della compagnia teatrale ’Gente Nostra’, vincitrice del 2024.