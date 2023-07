"Erba alta sulla Mezzina È ora di fare qualcosa"

"Sfalciate l’erba che cresce incontrollata lungo le banchine stradali". Lo chiedono gli automobilisti che percorrono tutti i giorni la strada provinciale Mezzina. Nel mirino la strada provinciale, un’importante arteria, che collega Ascoli all’entroterra. L’accento viene posto soprattutto all’altezza dei bivi, dove l’erba è altissima e alcuni cespugli sono diventati alberi, che coprono la visibilità e la possibilità di fare manovra in sicurezza. "Capiamo – dichiarano gli automobilisti –,che è piovuto, ma adesso è arrivato il tempo di sfalciare. Le erbacce infestanti invadono le carreggiate, le restringono, riducendo la visibilità, ma soprattutto la sicurezza. Questo soprattutto in prossimità di curve e incroci, occultando tra l’atro la segnaletica orizzontale, verticale e i guard-rail, ma anche animali selvatici, superfluo dire che tutto questo riduce sensibilmente la sicurezza di tutti". L’indice viene puntato su uno stato di degrado e apparente abbandono, che potrebbe comportare rischi e pericoli. "E’ necessario – continuano gli automobilisti – che la Provincia faccia le opere necessarie e restituisca al più presto una strada in sicurezza". I cittadini chiedono di implementare i capitoli di spesa per lo sfalcio dell’erba, la manutenzione del verde è molto importante e tutti gli anni purtroppo capita di scrive le stesse cose. Le strade sono i biglietti da visita di un territorio, per un Piceno che punta sul turismo sarebbe auspicabile dare più cura e attenzione, ma oltre all’immagine è importante garantire la sicurezza. "E’ indecoroso e insicuro – concludono gli automobilisti – vedere la strada Mezzina e l’ingresso dell’entroterra Piceno sommerso dall’erba alta, ma soprattutto è rischioso per tutti".

Maria Grazia Lappa