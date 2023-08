Erba e degrado in strada Proteste sulla Mezzina

Erba alta lungo la strada provinciale Mezzina, una minaccia per la sicurezza: sale la protesta. L’erba alta, al punto tale ormai da coprire la visibilità anche ai cartelli stradali. La situazione sta mettendo in difficoltà gli automobilisti, rendendo particolarmente pericolosa la guida durante le curve e gli imbocchi. "Non hanno sfalciato neanche in primavera, hanno detto che pioveva, ma adesso qual è il problema? Perché una strada così trafficata, dove gli incidenti sono all’ordine del giorno, non si garantisce un minimo di manutenzione?". Si susseguono le segnalazioni, per la vegetazione fuori controllo, ma nessuno interviene. L’erba alta crea problemi. "Svoltare sui bivi, già pericolosi per come sono stati realizzati – proseguono gli automobilisti – è pericoloso, a questo si aggiunge la chioma di alcuni cespugli, diventati in questi mesi veri e propri alberi, che copre tutta la visibilità. Cosa dobbiamo aspettarci? Che accada qualche incidente grave perché si intervenga?". L’erba è così alta che all’altezza della rotatoria, in contrada Valentino, copre la segnaletica verticale, per non parlare del ponte sempre nella frazione di Valentino, dove la vegetazione ha ristretto ulteriormente la carreggiata, una situazione che diventa pericolosissima, soprattutto per chi si avventura a percorrere la strada a piedi o in bicicletta. Questa situazione ha scatenato numerose lamentele tra i residenti, non solo di Castel di Lama, ma anche nei paesi limitrofi. La crescita incontrollata della vegetazione, nonostante possa sembrare un dettaglio di poco conto, ha conseguenze molto serie in termini di sicurezza stradale. Quando l’erba è troppo alta, può infatti oscurare la visibilità dei cartelli stradali, compromettendo l’efficacia di tali dispositivi di segnalazione stradale fondamentali per la sicurezza degli automobilisti. Perché la Provincia non interviene? Questo situazione diventa ancor più problematica durante la guida negli incroci, dove la visibilità ridotta può rendere difficile anticipare eventuali ostacoli o veicoli in arrivo. I cittadini chiedono un intervento immediato atto a ristabilire un minimo delle condizioni di sicurezza della viabilità sulla Mezzina.

Maria Grazia Lappa