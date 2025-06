Erbacce al cavalcavia,. Piunti va all’attacco:: "Subito la pulizia"

Erbacce, rovi e infestanti: la sopraelevata necessita della toeletta estiva. Troppo il verde indesiderato che, rimanendo incolto, è divenuto rigoglioso fino ad invadere la carreggiata di una delle strade più trafficate della città. A segnalare il problema sono stati diversi cittadini, e a farsi carico della protesta, ora, è Pasqualino Piunti. "La sopraelevata necessita di pulizia – afferma l’ex sindaco di San Benedetto – Pertanto invito l’amministrazione provinciale a provvedere, è una questione di decoro ma anche di sicurezza per i tanti veicoli che transitano per quest’importante arteria di traffico. Spero di vedere risultati entro breve, altrimenti dovrò presentare un’interrogazione formale all’amministrazione provinciale. Non si tratta di lavori di poco conto: ne va dell’immagine della nostra città e delle nostre strade". Il consigliere di minoranza ne approfitta per tornare su uno dei temi che più ha trattato nei mesi scorsi: la realizzazione di aree di sosta al di sotto del cavalcavia. "Erano stati fatti annunci con toni trionfalistici ma ancora non si vede niente – attacca il forzista – Quando saranno pronti i parcheggi? Dopo la convenzione era necessario iniziare subito la predisposizione delle aree di sosta, ma arrivati a fine giugno siamo ancora in alto mare. Questi posteggi sono fondamentali per rendere maggiormente vivibili alcuni quartieri di Porto d’Ascoli d’estate, quando la popolazione locale aumenta a dismisura. Mi chiedo quanto tempo ancora dovremo aspettare per veder portata a termine questa iniziativa".

Giuseppe Di Marco