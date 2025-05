Erbacce alte lungo la Mezzina:: "La situazione ormai insostenibile"

Vegetazione fuori controllo sulla strada provinciale 43 Mezzina. Erba alta, anzi altissima. Automobilisti, imprenditori e residenti chiedono un intervento immediato. La crescita della vegetazione a dismisura rende necessario l’avvio immediato di interventi di sfalcio e pulizia delle aree verdi. "Al di là del dibattito che si è acceso – dichiarano gli automobilisti – con l’appello della Provincia ai Comuni di intervenire per lo sfalcio lungo le strade provinciali, sul quale non ci interessa intervenire, quello che invece vogliamo chiedere è un intervento urgente di sfalcio lungo tutta la Mezzina, una strada che non è soltanto un’importante arteria di collegamento tra le zone industriali di Campolungo e Tesino, tra Ascoli e l’entroterra; tutti i paesi: Carassai, Cossignano, Rotella, Montalto, Montedinove attraversano la strada per andare a lavorare e quindi non può essere abbandonata in questa maniera. La Mezzina è la via di accesso, la cartolina dell’entroterra. Se la Provincia non ce la fa chiediamo una liberatoria, affinché i frontisti possano intervenire e decespugliarla, ma a questo punto però non vogliamo più pagare la Tosap. Non possiamo mandare le persone in strada a pulire con il rischio che vengano travolte, diversa è la situazione se non c’è un ‘autorizzazione. Vogliamo inoltre ribadire che lungo la strada ci sono diverse attività: quattro cantine vitivinicole, che non vivono solo di vendita di vino, ma anche di turismo, di accoglienza, ristoranti, B&B, non possiamo attendere i turisti in queste condizioni, su queste attività ci sono tanti investimenti, inoltre abbiamo anche Offida, che è uno dei Borghi più belli d’Italia, nel mese di maggio, quando arrivano i turisti non possiamo aspettarli impreparati, in queste condizioni".

Da tempo gli automobilisti pongono l’accento sull’importante arteria stradale ridotta in pessime condizioni, non solo per la vegetazione, che copre paradossalmente anche la segnaletica verticale, le frecce obbligatorie, sono state risucchiate dalle vegetazione, il segnale che indica la rotatoria prima del bivio di Offida non è più visibile. Erbacce’ di ogni genere crescono da mesi rigogliose, con la conseguente diminuzione della visibilità e l’aumento del pericolo per gli automobilisti. Spesso è difficoltoso uscire dalle strade per immettersi sulla provinciale. In qualche tratto, fortunatamente qualche volenteroso s’è preso la briga di sfalciare l’erba per qualche metro in prossimità degli incroci, consentendo così di avere almeno una discreta visibilità.

Maria Grazia Lappa