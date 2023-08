Erbacce invadono i marciapiedi Manutenzione necessaria

Castel di Lama, le erbacce sono dovunque e crescono tra i marciapiedi e bordo strada raggiungendo spesso dimensioni impressionanti, aumentando così quel senso di disordine e sciatteria che caratterizza la maggior parte delle strade e i parchi della cittadina. Sono passati mesi da quando l’assessore ai lavori pubblici, Marco Mattoni, aveva annunciato in consiglio comunale l’acquisto di mezzi che avrebbero rivoluzionato il verde pubblico di Castel di Lama, invece a distanza di tempo è tutto come prima, anzi peggio. In certe aree, questo degrado aumenta anche il senso di insicurezza, infatti alimenta la microcriminalità. Alla vigilia di Ferragosto, alcuni ragazzi in una zona periferica, si sono divertiti gettando bottiglie di birra contro i muri delle case. Fenomeni che vanno controllati, segni di inciviltà che spesso si manifestano là dove è sviluppato un forte degrado dell’ambiente. La cittadina si prepara ad organizzare la fiera del Santissimo Crocifisso, un evento molto importante, sarebbe auspicabile, almeno in questa occasione, ripulire i bordi delle strade e i parchi pubblici, come da tradizione, un modo per mostrarsi civili

m.g.l.