"Ergastolo per entrambi" Cianfrone, la tesi di Monti

E’ tornata in un’aula di tribunale la vicenda legata all’omicidio di Antonio Cianfrone, l’ex vicecomandante della stazione dei carabinieri di Monsampolo ucciso a colpi d’arma da fuoco il 3 giugno del 2020 lungo la pista ciclopedonale di San Pio X a Pagliare. Ieri è infatti iniziato il processo d’appello nei confronti di Giuseppe Spagnulo e di sua moglie Francesca Angiulli. Su indicazione della Procura di Ascoli, il sostituto procuratore presso la Corte di Appello di Ancona Luigi Ortenzi ha chiesto che entrambi gli imputati siano condannati all’ergastolo, con isolamento diurno.

La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Ancona è attesa per il 15 marzo dopo che avranno preso la parola gli avvocati difensori Alessandro Angelozzi e Gianfranco Di Marcello che sosterranno la tesi dell’innocenza che i due coniugi di origini pugliesi hanno sempre professato. Spagnulo e Angiulli sono stati condannati in primo grado con pene differenti pronunciate in sentenza del 23 giugno 2022 dalla Corte d’Assise di Macerata.

Il marito è stato condannato all’ergastolo, mentre la moglie ha avuto 16 anni di carcere per via del fatto che le è stata riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione nella premeditazione e nell’esecuzione dell’assassinio di Cianfrone. Il procuratore capo di Ascoli Monti ha impugnato la sentenza per la condanna alla Angiulli ritenuta non congrua per una serie di motivi.

Innanzitutto ritiene che il ruolo della donna non sia stato affatto marginale e meritevole di uno sconto consistente, partito per altro dalla pena base di 24 anni e non da quella di 30, tenuto conto dell’ulteriore contestazione (in continuazione) del reato di porto d’arma da fuoco, una pistola mai ritrovata. Il concetto su cui si basa il ragionamento di Monti è che per concedere l’attenuante della minima partecipazione è necessario che sia riscontrato dal giudice come minimo il contributo dal soggetto fornito e di così lieve efficienza causale da risultare quasi trascurabile rispetto all’evento. Per esempio il cosiddetto "palo" non rientra in questo importante beneficio e per la Procura di Ascoli che la Angiulli abbia fatto almeno da "palo" è sicuro (anche lei – ad esempio – indossava guanti di lattice quella mattina).

I coniugi Spagnulo restano nel frattempo in carcere dove sono rinchiusi ormai dal 9 giugno 2020 quando, a meno di una settimana dall’omicidio, furono arrestati dai carabinieri che nel frattempo avevano raccolto elementi d’accusa contro di loro.

Peppe Ercoli