Ermanno Rossi, tra i primi eroi del Vajont

"Allucinante disastro nel bellunese" si legge in prima pagina sull’edizione del Resto del Carlino del 10 ottobre 1963. Sono passati sessanta anni da quel "Crolla la diga del Vajont". È l’alba della disastrosa tragedia, classificata dall’Onu come il primo di 10 disastri causati da errori umani e scientifici negli ultimi 50 anni. Tra i primi soccorritori, si annovera il capitano Ermanno Rossi, Brigata alpina Julia, 8° Reggimento Alpini, Battaglione Tolmezzo, 12ª Compagnia. Ascolano, classe 1932, sceglie di dedicare la sua vita alla difesa della patria, in primis frequentando l’Accademia Militare di Modena, e successivamente specializzandosi, superando il severo corso da incursore, fino al raggiungimento del grado di Capitano degli Alpini in Servizio Permanente Effettivo. Nell’estate del 1961, dimostra fermezza e senso del dovere prestando servizio nel contesto sanguinolento del terrorismo altoatesino, ma non sarà questa l’esperienza più toccante della sua vita. La chiamata nella notte del 9 ottobre 1963 dà l’ordine di partire alla volta del Vajont, senza neppure sapere quale tragedia aspettarsi. Per primo con i suoi uomini, entra così nel comune di Erto e Casso. Il loro contributo è essenziale: per giorni, con picconi, pale e mani scavano nel fango senza sosta alla ricerca della vita. Ciò che trovano però, è per lo più morte. 1.910 vittime, di cui 487 bambini, il più giovane di appena 21 giorni. La causa è il nuovo bacino idroelettrico artificiale del torrente Vajont, nell’omonima valle al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Preoccupanti movimenti del soprastante pendio del Monte Toc avevano suggerito alle autorità, in particolare al comune di Erto e Casso, di emanare un’ordinanza datata 8 ottobre 1963 che avvisasse la popolazione del potenziale pericolo. Ciononostante, alle 22.39 del giorno successivo, dalla costa del monte si stacca una frana lunga 2 chilometri dalla portata di oltre 270 milioni di metri cubi, tra rocce e terra. In circa 20 secondi, a valle, la conseguente scossa sismica genera il caos e il bacino artificiale, riempito, inonda e distrugge i territori circostanti, tra cui i comuni di Erto e Casso e Longarone. Per un disastro di tale portata il soccorso parte da tutto il Friuli e il Veneto, e così all’alba del 10 ottobre Esercito Italiano, Vigili del Fuoco e Alpini riescono finalmente ad arrivare sul posto per portare aiuti e recuperare i dispersi.

Nell’apprensione generale, la famiglia Rossi si è sempre mantenuta speranzosa e il forte credo cristiano ha alleviato le ansie e le preoccupazioni. Al termine della carriera militare, la scelta del Capitano è di tornare nell’amata Ascoli dove finalmente, tra gli affetti e le partite del Picchio, riposare. Nel corso degli anni, diversi altri ufficiali hanno ricevuto pubblici e meritati riconoscimenti, ma l’umiltà del capitano Rossi, morto nel 2014, è rimasta una costante, nonostante i frequenti solleciti di compagni e colleghi: per lui, l’unico e completo premio è stato il semplice fatto di aver adempiuto al suo dovere e di aver portato solidarietà laddove serviva.

Ottavia Firmani