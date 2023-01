"Ero un neurologo, poi la scintilla alla Giornata della gioventù"

Matteo Mantenuto, quali sensazioni sta provando a tre mesi dalla cerimonia in duomo nel corso della quale verrà ordinato sacerdote?

"Sono felicissimo e sto continuando a prepararmi, visto che anche nel nostro cammino la formazione è pressoché continua. Mi stanno aiutando molto il nostro vescovo e il parroco don Mauro Cataldi. Quest’ultimo è tra i sacerdoti più ‘esperti’ della diocesi, passatemi il termine, e mi sta accompagnando nel mio percorso di avvicinamento all’ordinazione. Sia lui che monsignor Palmieri, per me, sono dei punti di riferimento e li ringrazio per quanto stanno facendo. Ringrazio anche la comunità parrocchiale del Sacro Cuore e dei Santi Pietro e Paolo per l’amore che nutre nei miei confronti".

Lei era neurologo e ha cambiato completamente vita: qual è stata la scintilla che le ha fatto capire di dover cambiare strada?

"Fino al 2016 ho vissuto un’esistenza ‘normale’, diciamo così, come tutti i ragazzi della mia età. Per un periodo sono stato anche fidanzato. Mi sono laureato in medicina all’università di Chieti, poi mi sono specializzato a L’Aquila in neurologia. Però, dentro di me, sentivo che mancava qualcosa per dare un senso più profondo alla mia vita. Nel 2016, poi, partecipai alla Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia e lì riuscii a schiarire le idee. Vissi un’esperienza di fede molto forte e capii che sarebbe stata questa la mia strada. Per me fu come trovare la quadratura del cerchio. Capii che avrei dovuto impiegare la mia vita per la Chiesa. Era, questo, un sospetto che avevo sin da piccolino, ma che prima non ero riuscito a decifrare".

Quale fu, allora, il suo primo passo?

"Diedi la disponibilità a entrare in seminario e mi assegnarono a quello di Ascoli, che è di stampo missionario. Per questo, dall’Abruzzo mi sono trasferito nel Piceno. Ed è qui che, teoricamente, svolgerò il mio ministero. A meno che il vescovo non deciderà di inviarmi in missione, visto che è quello il mio sogno. E’ un desiderio, però, non una condizione. In caso contrario, infatti, sarò lieto di servire la diocesi ascolana. Come missionario ho già vissuto un anno intenso in Terra Santa, in un centro di accoglienza di Gerusalemme. Ah dimenticavo, provengo dalla realtà del cammino neocatecumenale".

Da coetaneo, che messaggio lancerebbe ai giovani di questa generazione, troppo spesso distratti da social e nuove tecnologie?

"Suggerisco a tutti di aprire il proprio cuore al Signore. L’unico che ci dà la pienezza, la felicità e la pace è proprio Gesù. Tutto ciò che cerchiamo, nelle cose di ogni giorno, in realtà è proprio Lui".

m. p.