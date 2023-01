Erosione Sentina, allarme Verdi: "Sono stati previsti pochi fondi"

Il problema dell’erosione della costa in Sentina torna in consiglio comunale. Nel corso della seduta di due giorni fa sono stati i Verdi a chiedere lo stato dell’arte sugli interventi per il contrasto del fenomeno: per il gruppo di centrosinistra, inoltre, le somme che verranno stanziate dalla regione sarebbero inferiori rispetto a quanto annunciato nei mesi scorsi. "Per la difesa della costa in Sentina sono previsti 6.526.000 euro – ha dichiarato il vicesindaco Tonino Capriotti – Il progetto di riqualificazione ha però bisogno di copertura finanziaria e, prima dell’approvazione, la regione ha bisogno del parere del consiglio delle autonomie locali".

Per Europa Verde è la proverbiale doccia fredda: "Su questo tema spero si individui subito un progetto e l’intervento ad esso connesso – ha replicato il capogruppo Paolo Canducci – Faccio notare che le somme sono minori rispetto a quelle promesse tempo fa, che ammontavano a circa 9 milioni". La discussione sull’argomento è stata ripresa nel momento in cui lo stesso Capriotti ha annunciato l’adozione definitiva delle misure di conservazione del litorale a sud di Porto d’Ascoli. "Parliamo del tratto di mare di fronte alla Sentina, dichiarato sito di interesse comunitario – ha commentato ulteriormente Canducci – quindi di un’estensione a mare della riserva naturale, con annessi vincoli. Ricordo che una delle misure suggerite dall’Unicam è la realizzazione di barriere soffolte: ribadisco quindi l’urgenza di chiedere alla regione gli atti amministrativi affinché possano essere appaltati questi lavori". I problemi della riserva sono stati trattati, in assise, da diverse angolazioni. All’inizio della seduta, infatti, gli stessi Verdi hanno chiesto lumi sui lavori di realizzazione dell’infopoint in Sentina, fermi da oltre tre anni. A spiegare lo stato dell’arte è stato ancora una volta l’assessore ai lavori pubblici.

"Nel 2022 sono stati effettuati dal direttore dei lavori una serie di solleciti per la ripresa degli stessi – ha detto Capriotti – ma nonostante le rassicurazioni della ditta il cantiere, di fatto, non è andato avanti. Quindi a novembre il direttore dei lavori ha contestato formalmente alla ditta la mancata realizzazione dell’opera e l’abbandono del cantiere. A breve verranno disposti gli atti conclusivi del procedimento per poi riprogrammare i lavori: proprio oggi – due giorni fa, nda – c’è stato un incontro con la ditta e in settimana si proverà a chiudere ogni rapporto. Se non si troverà un accordo, procederemo in altro modo".

Giuseppe Di Marco