Errato conferimento dei rifiuti nel quartiere Bellosguardo-Sgariglia

Il conferimento errato dei rifiuti resta un problema rilevante su tutto il territorio. C’è una zona piuttosto critica che si trova in via Botticelli, strada che dal territorio di San Benedetto sbocca in quello di Grottammare nel quartiere Bellosguardo Sgariglia. Ebbene all’incrocio, in prossimità di via Trieste, ci sono i bidoni per la raccolta differenziata, ma i cittadini sono soliti lasciare a terra i sacchi neri in qualsiasi momento della giornata e della notte. Nella stessa zona vengono trovate spesso deiezioni canine e non mancano i cartelli di protesta dei residenti che non accettano questa situazione di degrado. Nei giorni scorsi sui sacchi neri sono comparsi i cartelli di "Conferimento errato per giorno, orario e modalità" e che invitano al rispetto delle regole, dove di ogni cittadino. Nello stesso cartello viene evidenziato anche che la zona è sottoposta a monitoraggio. La telecamera è stata piazzata dalla parte opposta della strada.