"Errori dell’Ast": 105 ricorsi al Tar

Ricorso al Tar da parte di 105 operatori del comparto dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. La motivazione che ha spinto i dipendenti dell’Ast (infermieri, operatori socio sanitari, tecnici e ausiliari) a intraprendere il percorso legale – così come spiega il sindacato Nursind – "è stata la scoperta di errori macroscopici nella graduatoria delle Peo 2021, sollevando così legittimi dubbi riguardo alla correttezza dei punteggi assegnati". Le Peo, progressioni economiche orizzontali, consistono in un percorso di avanzamento all’interno di ciascuna categoria, riservato ai dipendenti dell’amministrazione pubblica. "A maggio 2023 – dice il segretario territoriale del Nursind, Maurizio Pelosi – circa 200 lavoratori hanno avanzato richiesta di accesso agli atti per ottenere informazioni chiare e trasparenti in merito all’assegnazione delle Peo 2021. Nonostante il trascorrere di molti giorni, il direttore delle risorse umane ha fornito risposte che non hanno dissipato gli interrogativi sull’attribuzione dei punteggi ai titoli e ai requisiti dei lavoratori. Questi ultimi si trovano adesso nell’incapacità di verificare l’accuratezza della valutazione delle informazioni presentate nelle domande di partecipazione. Il NurSind esprime forte preoccupazione in merito alla mancanza di trasparenza che caratterizza l’assegnazione delle Peo 2021 da parte dell’Ast di Ascoli. Sorgono legittime domande sul motivo per cui un processo così cruciale sia avvolto nell’oscurità, privando i lavoratori della chiarezza e della certezza che meritano. Di fronte a questa situazione di incertezza e mancanza di trasparenza, i lavoratori interessati, con il sostegno incondizionato del nostro sindacato, hanno deciso di intraprendere un percorso legale e presentare ricorso al Tar. Il NurSind – conclude Pelosi – continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi di questa delicata questione e si impegnerà senza riserve per garantire la tutela e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Siamo pronti ad adottare ulteriori misure di salvaguardia degli interessi dei nostri iscritti e a perseguire la giustizia in questa controversia. Con determinazione, siamo al fianco dei lavoratori in questa battaglia affinché si possa ristabilire la fiducia nell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli".

Con determina del 7 agosto, l’Ast di Ascoli si è costituita, per tutelare i propri interessi, nel giudizio promosso dinanzi al Tar dai 105 dipendenti. A proposito di dipendenti, durante l’incontro che si è svolto ieri tra le organizzazioni sindacali e il direttore generale dell’Ast, Nicoletta Natalini, quest’ultima ha informato di aver chiesto la proroga del personale precario dal 15 settembre al 31 dicembre 2023. Lorenza Cappelli