Esame col trucco, aveva microcamera

La Polizia Stradale – sezione di Polizia Giudiziaria di Ascoli– ha scoperto un elaborato sistema escogitato da un cittadino pakistano di 30 anni per superare l’esame teorico della patente di guida senza studiare. L’uomo si era presentato nella sede della Motorizzazione Civile di Ascoli insieme agli altri candidati, pronto a sostenere la prova. Durante l’esame, tuttavia, l’esaminatore si è insospettito notando che il giovane indossava un piccolo auricolare, apparentemente non collegato a nessun dispositivo visibile. Non potendo procedere a un controllo diretto, il funzionario ha richiesto l’intervento della Polizia Stradale. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno sottoposto il candidato a una perquisizione e hanno scoperto un sistema tecnologico di notevole ingegno: una microtelecamera era nascosta all’occhiello del giubbotto e collegata a un trasmettitore in grado di inviare le immagini del quiz all’esterno. Grazie a questo stratagemma, il trentenne riceveva in tempo reale le risposte corrette da alcuni complici, che lo assistevano a distanza. Il piano, tuttavia, non è andato come previsto: l’uomo è stato immediatamente identificato e denunciato per tentata truffa ai danni dello Stato. Tutto il materiale elettronico utilizzato – telecamera, microauricolare e trasmettitore – è stato sequestrato dagli agenti. Il cittadino straniero ha dovuto rinunciare al sogno di conseguire la patente, che potrà essere ripresentata solo dopo la conclusione delle indagini.

Peppe Ercoli