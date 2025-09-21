Esame di guida con il trucco. Sorpresi con telefonino e cuffie

Vanno a sostenere l’esame teorico per la patente di guida con smartphone e auricolari per ricevere suggerimenti dall’esterno, nei guai un 27enne e un 24enne. Il primo ha anche reagito ai controlli, scagliandosi contro i carabinieri.

È accaduto l’altro ieri, quando i militari di Macerata sono intervenuti alla Motorizzazione civile dove erano in corso gli esami teorici per il conseguimento della patente di guida. Secondo quanto è emerso, due giovani, di 27 e 24 anni, di nazionalità egiziana, residenti nelle province di Venezia e Ascoli, sono stati notati da un’esaminatrice comportarsi in modo strano. Così è partita la chiamata ai carabinieri che, subito arrivati sul posto, hanno accertato che entrambi i giovani erano in possesso dei vari strumenti per ricevere suggerimenti dall’esterno per rispondere correttamente alle domande dell’esame teorico.

I due egiziani, dopo essere stati identificati, sono stati portati in caserma per accertamenti. Tuttavia, uno dei due, il 27enne, dopo essere stato informato che si sarebbe proceduto al sequestro del suo cellulare utilizzato come "trucco" per superare l’esame, in preda a un forte stato di agitazione, ha iniziato a inveire contro i militari. I carabinieri, dopo diversi tentativi e non senza fatica, sono riusciti a riportare il giovane alla calma.

Per entrambi, alla fine, è scattata la denuncia a piede libero per repressione della falsa attribuzione di lavori altrui e il sequestro penale della strumentazione utilizzata durante la prova d’esame. Inoltre, per il 27enne è scattata anche la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.