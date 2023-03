Esame patente col trucco: condannato

L’esame teorico per il conseguimento della patente, provato invano già due volte, doveva sembrare un ostacolo insormontabile per un 32enne marocchino, da diversi anni residente nel Fermano, che ha pensato di truffare la Motorizzazione civile di Ascoli con uno stratagemma semplice e funzionale ma, purtroppo per lui, vanificato dai mirati servizi di osservazione predisposti dalla Sezione Polizia Stradale di Ascoli. Il trucco che gli ha consentito di superare l’esame senza commettere alcun errore è stato scoperto dal funzionario della Motorizzazione che sovrintendeva quel giorno agli esami. Non avendo potere di perquisirlo, ha chiesto l’intervento della polizia che ha scovato un sofisticato marchingegno sotto la maglietta. L’uomo è finito sotto inchiesta da parte della Procura di Ascoli che ha emesso nei suoi confronti un decreto di citazione diretta a giudizio. Difeso dall’avvocatessa Silvia Morganti, il marocchino è stato processato e condannato a sei mesi di reclusione (l’accusa aveva chiesto un anno). L’extracomunitario aveva assicurato al petto con del nastro adesivo uno smartphone, praticando un piccolo foro sulla T-shirt in corrispondenza della videocamera; aveva poi, con lo stesso nastro adesivo, incollato sotto la maglietta un piccolo ricevitore audio, collegato ad un auricolare miniaturizzato senza fili, inserito nell’orecchio. Così preparato, si è poi presentato all’esame teorico trasmettendo ad amici le immagini delle domande e attendendo il loro "aiutino da casa". Ma lo stratagemma non è sfuggito agli agenti che lo hanno smascherato e denunciato. Infine è arrivata anche la condanna.

p. erc.