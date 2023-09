Esce su Spotify l’ultimo singolo di Yaitè Prado

Ennesima soddisfazione per la cantante cubana, ma ascolana d’adozione, Yaitè Prado. Venerdì, infatti, sulla piattaforma Spotify, uscirà il suo nuovo singolo. Si intitola ‘El girasol y el sol’’: è un’affascinante e appassionata ballata d’amore che cattura l’essenza dell’amore eterno e dell’attrazione irresistibile. Con una voce dolce e melodiosa, Yaité Prado dipinge un quadro sonoro che cattura l’immagine di un girasole sempre alla ricerca del calore e della luce del sole. Le metafore poetiche tessono una storia di connessione profonda e inevitabile, simboleggiata dalla danza eterna tra il girasole e il sole. I versi delicati e le armonie avvolgenti creano un’atmosfera intima in cui gli ascoltatori vengono trasportati in un mondo di emozioni travolgenti. La musica si evolve gradualmente, passando da momenti di quiete riflessiva a crescenti ondate di passione. Le parole di Yaité Prado si fondono con la melodia in un abbraccio inebriante, evocando la sensazione di essere profondamente amati e desiderati. Prodotto da ‘Indaco Records’ e distribuito da ‘Altafonte’, il brano sarà appunto a disposizione da venerdì. Yaitè Prado, artista cubana che vive ad Ascoli ormai da tantissimi anni, negli ultimi anni si è fatta conoscere e apprezzare a livello nazionale con alcuni pezzi di grande successo: da ‘Primavera’ a ‘El puente de Mandinga’, da ‘Ya estoy lista’ a ‘Mulino’, arrivando al penultimo singolo ‘Son de Cuba’, il quale ha fatto registrare migliaia di ascolti. Yaitè è presente ovviamente su tutti i canali social e su tutte le piattaforme musicali. Nel suo curriculum, infine, vanta anche numerose apparizioni televisive su Vera Tv e recentemente si è esibita alla ‘Notte Bianca’ di Monticelli.

Matteo Porfiri