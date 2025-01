Esche avvelenate: "Attenzione"

Carabinieri forestali e polizia locale stanno lavorando su un presunto caso di cibo avvelenato sparso a nord della statale Adriatica del quartiere San Filippo Neri. In attesa del risultato delle analisi sul materiale raccolto nell’area verde in fondo a via Giotto e lungo via Botticelli, le forze dell’ordine hanno affisso cartelli raccomandando di fare "attenzione per la possibile presenza di esche o bocconi avvelenati". Un gesto sconsiderato, qualora l’ipotesi venisse confermata, che potrebbe mettere a rischio gli animali selvatici, i gatti delle vicine colonie feline ed i cani che vengono portati a fare la quotidiana sgambatura in quella zona. Il sospetto che a qualcuno possa essere saltato in mente di disseminare cibo avvelenato sui prati potrebbe trovare conferma dalla consistente presenza di animali domestici in quel territorio. L’invito e a non toccare eventuali esche e sorvegliare i propri animali.