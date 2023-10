Escursione a Montegallo

Appuntamento a Montegallo domenica 12 novembre. Sarà l’occasione per percorrere sentieri verso Colleluce, costeggiando un terreno dell’azienda agraria Fonte Graniera di Sabrina Bocci, e poi lungo tutto il versante est del Vettore, tra pascoli, il paese fantasma di Casale Vecchio, Santa Maria in Pantano, i prati a Pantano e Fonte Graniera tornando verso Astorara lungo il Sentiero dei Mietitori. La partenza è prevista alle 8.30, la lunghezza del percorso è di 12 chilometri, durata di 4 ore escluse le pause. Al termine dell’escursione per chi lo desidera pranzo presso Agrimusicismo B&B Rifugio Cantantonella. Nel caso in cui le condizioni del sentiero o le previsioni del tempo siano molto sfavorevoli l’escursione sarà modificata, rinviata o annullata. Il costo dell’escursione è di 20 euro a persona, 10 euro ragazzi dai 12 ai 15 anni.