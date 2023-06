Escursione, pizza fritta e carne alla brace Domenica torna il Festival dell’Appennino

Domenica tornerà ad Arquata il Festival dell’Appennino. La gente arquatana vuole ripartire e lo testimonia con tutte le iniziative intraprese fra mille difficoltà in questi tribolati anni. "Vogliamo comunque rendere omaggio alla Terra di Tufo e Capodacqua" fa sapere Berardina Di Cesare, capodacquara verace. "Un grazie speciale al Bim Tronto, a Carlo Lanciotti, alla Compagnia dei Folli, a Tito Ciarma, al Comune di Arquata ma soprattutto grazie a noi capodacquari che ci stiamo prodigando per la riuscita dell’evento". La mattina escursione dell’Anello Capodacqua-Tufo-Capodacqua, poi in piazza si potrà mangiare pasta al cinghiale, pizze fritte col crudo e carne alla brace. "Equilibrio sul sisma è un titolo azzeccatissimo. La partecipazione dei paesani è la dimostrazione che non molliamo nonostante le difficoltà".