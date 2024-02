Escursioni da incubo. Auto nel mirino dei vandali

Il Piceno, si sa, è ‘territorio dei due Parchi’: da una parte quello dei Sibillini, dall’altra quello del Gran Sasso Laga. Ultimamente, purtroppo, a legare i due siti montani non c’è solo la bellezza dei luoghi ma anche l’idiozia (o la mancanza di scrupoli) di qualcuno. Merito, si fa per dire, di delinquenti, che potremmo chiamare i ‘malfattori dei due Parchi’, che scassinano e danneggiano le auto degli escursionisti. Dopo gli episodi del versante dei Sibillini, culminati con l’arresto di tre persone nel dicembre 2023, si sono infatti registrati altri fatti simili dalle parti dei Monti della Laga. Il più recente è avvenuto sabato a Ripe di Civitella (e pare che non sia un caso isolato). A denunciarlo sono le guide di ‘We Trek’, un’associazione che offre servizi escursionistici proprio nelle zone del Teramano e dell’Ascolano più colpite da questi episodi: "Stavolta il danneggiamento dei mezzi è avvenuto nel cuore del paese, vicino alla chiesa. Ci uniamo all’appello dei tanti che stanno chiedendo un fermo intervento delle istituzioni".

Appello che è stato diramato, tra gli altri, anche dall’associazione Teknoalp, di Pasquale Iannetti, che ha scritto una lettera aperta ai Prefetti di Ascoli, Teramo e L’Aquila, oltre ai sindaci dei comuni coinvolti. Pochi giorni prima del fatto di Ripe una coppia di escursioniste ascolane, che avevano lasciato l’auto a pochi metri dagli impianti di Monte Piselli, ha ritrovato, al rientro dalla passeggiata, l’auto con un finestrino rotto e una gomma tagliata. E’ la stessa proprietaria del mezzo a descrivere su Facebook l’episodio: "In macchina non c’era nulla in vista e nulla di prezioso neanche nel portabagagli. Occorre fermare questi vandali inqualificabili. Facciamo rete per favore e teniamoci informati. Intanto, ai frequentatori della zona, consiglio di parcheggiare possibilmente in zone con telecamere. Ringrazio pubblicamente le signore dell’Hotel Remigio e soprattutto Dario, anche a nome della mia amica Simona, per averci dato un aiuto prezioso, sostituendo con pazienza la ruota danneggiata. La gentilezza dà conforto di fronte alla cattiveria e incontrare persone davvero gentili semina speranza in un mondo malato".

Probabile che i malfattori, delusi dal fatto di non aver trovato nulla di prezioso all’interno del mezzo, si siano accaniti sul mezzo per frustrazione o, forse, l’abbiano fatto per costringere l’auto a restare ‘ferma’ ed evitare così ogni rischio di essere raggiunti sulla strada che torna a valle. Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri di Valle Castellana, che già hanno acquisito informazioni e testimonianze preziose da parte di vari presenti in zona: il tentativo di furto, infatti, è avvenuto in pieno giorno, in una zona non certo trafficata e per di più attraversata praticamente da una sola strada, ben visibile anche a distanza.