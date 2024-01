Escursionista scivola e si ferisce, soccorso complicato dal vento

La stazione di Ascoli Piceno del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è stata attivata giovedì, intorno alle 12, dai colleghi abruzzesi per un intervento di soccorso ad un escursionista, residente nel teramano, che era scivolato e poi si era infortunato ad un arto inferiore sulla cresta del Monte Foltrone, in provincia di Teramo. Le procedure per il recupero del ferito sono state complicate a causa del forte vento in quota, che non ha permesso il salvataggio con l’ausilio dell’elicottero, quindi i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico insieme ad una squadra del soccorso alpino della Guardia di finanza hanno proceduto al recupero del ferito mediante una barella portantina. L’uomo è stato caricato su un mezzo fuori strada e trasportato fino all’ambulanza giunta sul primo punto utile carrabile e di conseguenza trasportato in ospedale per le cure necessarie.

