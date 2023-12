Escursionista si perde sui Sibillini

Sono state ore di apprensione per un escursionista che ieri pomeriggio si è perso durante un’escursione in una zona impervia al monte Banditello, sui Sibillini, dove sono giunti per recuperarlo le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Montefortino, coadiuvate nell’intervento dai vigili del fuoco. L’uomo è stato individuato intorno alle 21,45 ed è poi iniziata la discesa a valle, non agevole. L’uomo era partito in mattinata per un’escursione insieme ad un amico. I due poi si sono separati; l’amico è sceso dalla valle di Pilato non avendo dunque difficoltà a tornare al punto di partenza, mentre l’altro ha fatto la via delle creste per tornare verso Foce di Montemonaco. A ridosso del monte Banditello quest’ultimo ha preso un nevaio e da lì non è riuscito ad andare avanti, tanto da essere costretto a chiamare i soccorsi. Una telefonata durante le quale è parso vigile, ma molto impaurito per la situazione venutasi a creare.

p. erc.