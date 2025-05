Escursionista smarrita soccorsa in montagna dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 15.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del presidio montano è intervenuta nella suggestiva ma impervia zona dei Pantani, per soccorrere un’escursionista che si era smarrita durante un’uscita in montagna. La donna, allontanatasi accidentalmente dal proprio gruppo, ha perso l’orientamento e non è più riuscita a ritrovare la via per ricongiungersi ai compagni. Fortunatamente, è riuscita a lanciare l’allarme e a fornire indicazioni utili per il soccorso. Grazie alla pronta attivazione delle procedure di localizzazione e all’individuazione delle coordinate Gps, la squadra di soccorso ha rapidamente raggiunto la zona in cui si trovava l’escursionista, procedendo in sicurezza al recupero. La donna, visibilmente provata ma in buone condizioni di salute, è stata riaccompagnata al punto d’incontro con il resto del gruppo, ponendo fine all’emergenza senza conseguenze. L’episodio sottolinea l’importanza di affrontare le escursioni in montagna con la massima prudenza, evitando di allontanarsi dai percorsi tracciati e mantenendo sempre i contatti con il proprio gruppo, specialmente in zone isolate o poco coperte dai segnali di rete.