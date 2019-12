Montegallo (Ascoli Piceno), 27 dicembre 2019 - Grosso spavento ieri mattina per due alpinisti (uno dei quali di Porto Recanati) caduti sulla salita per la Cresta del Galluccio in zona Colle di Montegallo. La stazione del Soccorso alpino e speleologico di Ascoli Piceno è stata allertata alle ore 12 circa per due alpinisti che stavano salendo lungo la cresta del Galluccio. La via è stata affrontata in stile invernale con l’ausilio di piccozza e ramponi in quanto coperta da neve e ghiaccio. Purtroppo un rampone di uno dei due alpinisti (F.G.) si è rotto ed il fatto ha comportato la perdita di presa sul ghiaccio e la conseguente caduta. Il compagno di cordata ha cercato di bloccare in tutti i modi la caduta, ma senza successo ed è stato a sua volta trascinato dal compagno lungo il canale. Coordinati dal 118 di Ascoli, sono quindi partite in loro soccorso due squadre della stazione del soccorso alpino di Ascoli Piceno e le squadre dei Vigili del Fuoco sempre da Ascoli. È stato anche allertato l’elicottero Icaro02 che si è recato sul posto, ma a causa di un’avaria al verricello ed all’impossibilità di recuperare i feriti in altro modo, è rientrato annullando la missione. È quindi intervenuto l’elicottero "Drago" dei Vigili del Fuoco che alle 14.40 circa ha recuperato i due feriti e li ha consegnati sull’ambulanza del 118 che nel frattempo era arrivata sul posto. Le loro condizioni, nonostante la caduta, fortunatamente non destano particolari preoccupazioni.

E pensare che a pochi chilometri di distanza, nel vicino Abruzzo, quella di ieri è stata una giornata di lutto e di dolore. Tre i morti in poche ore, due ragazzi trovati nella tarda mattinata e un’escursionista abruzzese travolta da una slavina, a circa 2.500 metri di altitudine. La donna aveva deciso di raggiungere il Corno Grande del Gran Sasso la mattina di Natale. Aveva salutato casa e si era avviata di buon’ora in modo da fare rientro presto. Non avendo più sue notizie, però, i familiari hanno lanciato l’allarme. La mattina seguente la tragica scoperta da parte dell’elicottero del 118 che ha individuato il cadavere nel Vallone dei Ginepri.

Le altre vittime sono Ryszard Barone, 25 anni, e Andrea Antonucci, 28, entrambi di Corfinio (L’Aquila). L’incidente è avvenuto sul versante orientale del Gran Sasso. Poco chiara, al momento, la dinamica dell’accaduto: i due, secondo le prime informazioni, erano con altri due alpinisti ed erano tecnicamente ‘in conservà, cioè legati tra di loro a due a due, quando sono scivolati, precipitando per un migliaio di metri. I superstiti hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri del 118 di Pescara e L’Aquila, con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Una volta raggiunti i due giovani, i soccorritori hanno solo potuto constatarne il decesso; le salme sono poi state recuperate. Il gruppo, si apprende, aveva passato la notte al rifugio Franchetti per poi salire in vetta stamani. Si tratta di alpinisti esperti: uno dei due superstiti è un tecnico del Soccorso Alpino.

A lanciare l’allarme sulla pericolosità di questa montagna in questo periodo dell’anno è una guida alpina della zona, Marco Iovenitti che ha scritto un lungo post su Facebook per mettere in allerta gli appassionati sull’assenza di neve e sulla conseguente presenza di ghiaccio su gran parte dei pendii. "Bisogna prestare, quindi, la massima attenzione!", scrive.