Escursionisti derubati. Caccia alla banda delle auto

Fate attenzione se andate a fare un’escursione, una passeggiata nei paradisi naturali di Castelluccio di Norcia, Forca di Presta e parcheggiate la vostra automobile, lasciandola incustodita. Recentemente, infatti, sono stati denunciati diversi furti alle auto, depredate da quanto lasciato all’interno dai rispettivi proprietari che al ritorno hanno trovato l’amara sorpresa oltre che, in qualche caso, anche danni causati alle auto nel forzare le serrature. Certo, non è una cosa che succede tutti i giorni e dunque non vogliamo creare eccessivo allarmismo; ma la cronaca impone di riferire quanto testimoniato negli ultimi giorni da alcune persone che hanno vissuto sulla propria pelle la brutta esperienza di subire un furto nelle zone montane, dando in un caso indicazioni sul responsabile, con particolari veramente avvilenti. I primi a raccontare la propria disavventura sono stati lo scorso dicembre, Festa dell’Immacolata, dei commercianti di Osimo che al rientro da un’escursione a Castelluccio di Norcia, hanno trovato il vetro dello sportello del guidatore completamente in frantumi. Gli effetti personali che avevano lasciato dentro l’auto erano naturalmente spariti.

Nel riferirne hanno anche scritto di aver avuto notizia che già in precedenza erano avvenuti episodi simili. Nel leggere il post c’è chi si è immedesimato, riportando la propria esperienza negativa. "È successo anche a me, a fine ottobre a Forca di Presta" ha scritto un uomo che ha però individuato l’autore del tentato furto nella sua auto. "L’ho beccato con la dash cam (una telecamerina che si monta all’altezza dello specchietto retrovisore e inquadra il percorso della propria automobile ndr); l’ho denunciato consegnando foto e video in questura". Inquietante è il seguito del racconto. "È questo tizio qua, con la moglie che fa il palo e i due figli piccoli che giocano intorno all’auto. Ha un’auto bianca, probabilmente una Bmw (che vedete in foto alle sue spalle), mi ha aperto l’auto in meno di 30 secondi con un paio di forbici; per fortuna la mia auto era vuota e non ha preso nulla. Fate molta attenzione". La foto del malfattore è stata pubblicata sui social anche se leggermente modificata nel volto, "per evitare problemi" ha scritto il proprietario del video. Il video intero e nitido, nel quale si identifica perfettamente l’autore del gesto, è stato consegnato alla Polizia per le indagini. Identificare il soggetto non sarà difficile.