Esercitazione della Capitaneria con gli studenti

Nel porto una complessa esercitazione antincendio coordinata dalla capitaneria alla presenza degli alunni dell’istituto aereonavale Locatelli, per testare la capacità di risposta e la sinergia tra le diverse istituzioni coinvolte. Un’attività che ha permesso, ancora una volta, di evidenziare l’elevato livello di preparazione e prontezza operativa di tutti gli assetti coinvolti. "Grazie ad una iniziativa di partnership recentemente condivisa con il Liceo Scientifico Aeronavale Locatelli, abbiamo creduto che coinvolgere gli alunni in qualcosa di pratico avrebbe contribuito a rafforzare in loro competenze e consapevolezza, preparandoli a un futuro di eccellenza professionale - ha spiegato il comandante Alessandra Di Maglio - Quindi, abbiamo invitato gli alunni delle classi 4ª e 5ª, in qualità di osservatori, per offrir loro la possibilità di osservare da vicino le variegate dinamiche operative che coinvolgono mezzi navali, personale altamente specializzato e procedure di sicurezza in scenari realistici". L’attività è stata arricchita con una esercitazione antinquinamento a freddo, organizzata in porto, in collaborazione con l’equipaggio dell’unità specializzata Eco-Elba. È stato possibile fornire una dimostrazione pratica sull’utilizzo di tangoni, panne, skimmers a spazzole, comunicazioni radio, visori ad infrarossi/termici e strumentazione di plancia.

Ma. Ie.