Esito incerto, possibile ballottaggio

Questo ultimo mese di campagna elettorale, in vista delle consultazioni che ci saranno il 14 e 15 maggio, sarà una vera e propria caccia al voto porta a porta nel comune di Grottammare e in quello di Ripatransone. Il risultato, mai come questa volta, sembra essere davvero incerto in entrambi i Comuni. A Grottammare ci sono quattro candidati sindaci, Alessandro Rocchi per Solidarietà e Partecipazione, vice sindaco uscente, appoggiato dalla seconda lista ’Città in Movimento’. Una campagna elettorale e di programmazione partita un anno e mezzo fa. Gli sfidanti più agguerriti sono sicuramente due Lorenzo Vesperini e Marco Sprecacè. Vesperini ci riprova per la terza volta e lo fa dopo essersi ’spogliato’ dei partiti politici, appoggiato da quattro liste totalmente civiche: ’Città Futura, Città Unica, Noi per Grottammare e senso civico’, che mettono in campo professionisti, imprenditori, commercianti, pensionati eccellenti. Sprecacé, per la prima volta in campo a Grottammare è forte dell’appoggio di tutto il Centro destra: Lega-Forza Italia, Fratelli d’Italia e poi la sua lista Grottammare C’é. Alessandra Manigrasso, consigliera del movimento 5 Stelle, dopo due mandati sui banchi dell’opposizione scende in campo con la lista Comunità in movimento, appoggiata, oltre che dai Pentastellati anche dai Comitati Cittadini. La coalizione favorita sembra rimanere quella di Solidarietà e Partecipazione di Alessandro Rocchi, ma non si può escludere assolutamente un eventuale ballottaggio che diventerebbe una lotteria per il Movimento che governa la città di Grottammare da un trentennio. Situazione molto incerta anche a Ripatransone, dove il sindaco uscente, Alessandro Lucciarini, di Ripa Più, deve vedersela con la prima candidata donna alla carica di sindaco, Roberta Capocasa, espressione di Progetto Paese, consigliere uscente della minoranza. Nelle precedenti votazioni Lucciarini la spuntò di una incollatura su Antonio De Angelis leader di Progetto Paese, che in questa tornata presenta, nella sua lista, anche un cittadino straniero. E’ davvero difficile fare previsioni in entrambe le Città.

Marcello Iezzi