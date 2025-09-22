Esonerato Cangelosi. Braglia in panchina: "Siamo da primi posti"

Intanto il Perugia dopo la sconfitta di Ravenna ha esonerato Vincenzo Cangelosi ed al suo posto ecco Piero Braglia. La società umbra ha affidato la panchina a un tecnico di grande esperienza, reduce da una carriera con oltre mille presenze tra Serie B e Serie C. Braglia porta con sé un bagaglio di promozioni e risultati significativi: tra i traguardi più noti, le promozioni in B con Cosenza, Juve Stabia, Pisa e Catanzaro. Un curriculum che include anche esperienze con Lecce, Avellino, Frosinone, Gubbio e Campobasso. Braglia lo scorso 4 settembre si era dimesso dal Rimini. Il tecnico di Grosseto era già in città da ieri mattina e ha firmato il contratto che lo legherà al club di Pian Di Massiano fino al 30 giugno 2026. La sua giornata si è articolata in ulteriori due tappe: nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento. Quindi la conferenza di presentazione. "Ho accettato per la rosa della squadra. Che sta facendo molto meno di quanto può fare. Si può arrivare entro i primi cinque posti, poi il campo ci dirà se ho visto bene o male. Tutti vorrebbero venire qui. Tutto però è da dimostrare perché le chiacchiere le facciamo in molti. La squadra fisicamente sta bene. So che è stato svolto un lavoro importante in ritiro e dobbiamo ringraziare chi c’era prima. Vincere aiuta a vincere. Se perdi spesso e volentieri vengono fuori i problemi. Ritengo che il Ravenna possa vincere il campionato ed è sottovalutato. Dico però onestamente che se il Perugia fosse andato a riposo sul 2-0 non sarei stato qui".