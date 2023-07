Esorcismo choc ad Ascoli: prova a dare fuoco alla madre: "Sei posseduta dal diavolo"

Ascoli, 4 luglio 2023 – Cerca di ’estirpare’ con il fuoco il diavolo dal corpo della madre che pensava fosse posseduta, ma per fortuna viene fermato in tempo e così la donna si è salvata e l’uomo è finito nel reparto di psichiatria dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. E’ davvero una vicenda molto inquietante quella che è avvenuta lo scorso 28 giugno ad Ascoli in una delle vie del quartiere della Piazzarola, vicina all’università.

L’allarme è scattato durante la notte quando al numero delle emergenze è giunta la telefonata di una persona che avvertiva che stava succedendo qualcosa di grave. Toni concitati che hanno spinto i carabinieri di Ascoli di giungere in breve sul posto con l’ausilio di un’ambulanza e dei sanitari del 118, pronti ad ogni evenienza. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata agghiacciante. Nell’abitazione c’era una donna anziana che era stata legata e alla quale il figlio stava tentando di dare fuoco. Si tratta di un uomo 46enne evidentemente non in sé che era convinto che la madre fosse posseduta dal demonio e quindi in un delirio assoluto stava cercando di liberarla da questa ’presenza’ attraverso le fiamme. Della vicenda non sono stati resi noti i particolari più macabri di quanto l’uomo stava facendo, assolutamente fuori di sé.

Il 46enne ascolano è stato bloccato dai militari dell’Arma intervenuti, mentre i sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi all’anziana donna che non ha comunque riportato danni fisici importanti dall’assurda vicenda alla quale il figlio l’ha sottoposta. L’uomo non ha manifestato aggressività quando i carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento alla Piazzarola, nemmeno nei confronti dei sanitari ai quali è stato affidato. In ambulanza, e scortato di militari dell’Arma, l’uomo è stato quindi portato a San Benedetto e ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Madonna del Soccorso per essere curato dall’evidente problema psichico che è all’origine di quanto avvenuto qualche giorno fa. Una vicenda decisamente assurda e inquietante, che non ha avuto conseguenze gravi grazie alla segnalazione giunta prontamente da parte di chi ha dato l’allarme al numero delle emergenze e grazie anche all’intervento tempestivo ed efficace dei carabinieri e dei sanitari del 118 dell’ospedale Mazzoni di Ascoli che hanno neutralizzato il 46enne e prestato i soccorsi alla madre terrorizzata.