Esperienze di giovani italiani all’estero: resoconto Erasmus all’Alberghiero Buscemi

All’Alberghiero Buscemi evento informativo sui progetti Erasmus realizzati nel biennio 2021-2023. La docente referente Erasmus, Simona Capretti, ha invitato gli alunni a percorrere un viaggio virtuale in Europa. E’ stato un susseguirsi di racconti, di esperienze, di emozioni vissute da ex allieve ed allieve che hanno girato l’Europa grazie ai progetti Erasmus, da Sara Grill, Giorgia Perla, Natalia Amabili, Viola Vrapi, Luca Urbanelli che hanno vissuto giorni indimenticabili tra Belgio, Lituania, Turchia, Polonia, Spagna, Austria, Francia. La kermesse è continuata con l’intervento della professoressa Carlotta Caliò, e con la professoressa Sandra Libbi, docente di inglese e referente certificazioni linguistiche. Il consorzio Bim Tronto, va ricordato, offre ogni anno la possibilità agli studenti vincitori delle Olimpiadi dell’inglese di accedere gratuitamente ad un corso di lingua inglese Cambridge B1-B2 e di borse di studio per stage linguistici in Inghilterra.