Partners in service srl di San Benedetto del Tronto ricerca un esperto di marketing e comunicazione per lo svolgimento di relazioni scientifiche ed elaborazione di dati statistici, progettazione e rendicontazione di bandi di finanziamento per attività educative, trasferte per eventi e convegni di promozione di eventi, grafica, siti web. Quale titolo di studio è richiesta la laurea triennale in marketing e comunicazione, biologia o biologia marina. Altri requisiti: buone conoscenze linguistiche dell’inglese. Il candidato sarà ospitato con l’iniziativa borsa lavoro, il link al bando è il seguente: https://www.regione.marche.it/ricercabandi/id_32790/6946 (prossima finestra per presentare domanda dal 01/09/2024 al 31/10/2024). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3518737873. Per candidarsi inviare il curriculum vitae a: cea.ambientemare@gmail.com. E’ comunque necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo, inviando una email a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it o contattando i numeri telefonici 0734/212656 - 0734/212670.