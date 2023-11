Esperto informatico a Sant’Elpidio a Mare

Azienda di Sant’Elpidio a Mare ricerca un esperto informatico-addetto ai servizi informatici con conoscenza di Outolook, Facebook, Photoshop, Me.pa., Cad-cam, siti, marketing. E’ richiesto il diploma o la laurea triennale in informatica. L’azienda intende ospitare il candidato mediante la borsa lavoro, il link all’avviso è il seguente: https:www.regione.marche.itricercabandiid_327906946. Chi fosse interessato potrà inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 68611, a: centroimpegofermo.ido@regione.marche.it. Per ulteriori informazioni è, infatti, necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo che potrà raccogliere la candidatura e dettagliare alche il tipo di impiego, di contratto e gli altri eventuali requisiti richiesti. I numeri telefonici di riferimento sono i seguenti: 0734212656 - 0734212670.