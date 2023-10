Esplode una bombola di gas in casa: tragedia sfiorata, un ferito grave

Montalto, 3 ottobre 2023 – Sfiorata una tragedia nel centro storico di Porchia, frazione di Montalto Marche. Intorno alle 19 si è registrata l’esplosione di una bombola di gas Gpl in una casa di via Vimina, nel centro storico della località collinare del Piceno. Vi è rimasto ferito l’unico residente, M. F. cittadino di origini marocchine di 40 anni, che lavora alle dipendenza di un’azienda agricola del territorio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Ancona in codice rosso, con l’eliambulanza, ma non correrebbe pericolo di vita.

L’abitazione, dove l’uomo risiede, ha subito danni importanti ed è stata ritenuta inagibile dai vigili del fuoco. Le case adiacenti, per fortuna, non hanno subito lesioni. Procediamo per ordine. Nel tardo pomeriggio l’uomo è tornato dal lavoro e nel momento in cui è entrato in casa, forse accendendo la luce o forse nel momento in cui iniziava a preparare la cena, queste le due ipotesi al vaglio dei carabinieri della stazione di Montalto e della compagnia di San Benedetto che si occupano del caso, la bombola di Gpl è deflagrata sventrando la zona dell’ingresso e della parete a vetri, lesionando anche alcune parti delle mura.

La tremenda esplosione è stata avvertita in tutto il centro storico di Porchia. I vicini di casa sono accorsi ed hanno trovato l’uomo contuso, per cui hanno chiesto l’intervento della centrale operativa del 118 di Ascoli che ha inviato sul luogo la Potes di Offida e in supporto i volontari della Croce Azzurra di Montalto Marche. Poco dopo è giunto sul posto anche il sindaco di Montalto Marche, Daniel Matricardi, per rendersi conto della situazione.

Il paziente è stato stabilizzato a bordo dell’ambulanza e poi trasportato a San Benedetto, nella piazzola di via Sgattoni, dov’è atterrata l’Eliambulanza che ha eseguito il trasferimento presso il Trauma Center dell’ospedale di Ancona. Secondo i primi accertamenti i danni subiti dal paziente sarebbero attribuibili maggiormente allo spostamento d’aria provocato dalla tremenda esplosione, più che ai crolli dei laterizi e degli infissi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli per mettere in sicurezza le parti pericolanti e che, dopo un primo sopralluogo, hanno dichiarato l’abitazione inagibile.

La notizia, subito diffusasi nella località montana, ha riportato alla memoria la terribile disgrazia avvenuta il 13 dicembre del 2011 a Montalto Marche, quando l’esplosione di una bombola di gas in una palazzina di due piani con quattro alloggi, provocò la morte di tre persone e il ferimento di una quarta. Marcello Iezzi