Ha preso il via a Montegallo l’iniziativa ‘Esplosioni di primavera’, si tratta di quattro itinerari facili che si svolgeranno alle pendici del Monte Vettore (1000 mt), in zona Pantano, in un ambiente naturalistico bellissimo. Le passeggiate si svolgeranno, come dichiarano gli organizzatori a passo lento, tra racconti e tradizioni del luogo, antiche leggende, calamità naturali, ruscelli, fontane, erbe spontanee, fiori e orchidee selvatiche. Il primo appuntamento si è svolto il week end scorso. Il prossimo si terrà venerdì con La Via della Neve a Colleluce: l’appuntamento è alle 8.30, mentre sabato, alle 8.30 si intraprenderà La via delle Sette Fonti ad Astorara, domenica alle 8.30 La via Sacra a Casale Nuovo. L’appuntamento si rinnoverà sabato 10 giugno, alle 15 con La via Sacra a Casale Nuovo, domenica, alle 830 La via dele sette fonti ad Astorara. Mentre lunedì alle 8.30 torna la via del Fieno sempre ad Astorara. Il costo dell’escursione è di 15 euro e per i bambini (8-12 12 anni) di 5.