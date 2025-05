Esponenti del Pd e dei sindacati illustrano i temi del referendum

L’altra mattina gli assessori del Pd di Castel di Lama Laura Vagnoni e Stefano Falcioni, insieme ad alcuni rappresentanti sindacali, sono scesi in piazza in viale delle Partigiane per parlare del Referendum, che vedrà le urne aperte l’8 e il 9 giugno. Cinque sono i quesiti referendari: su lavoro e cittadinanza promossi da sindacati e associazioni. I cittadini saranno chiamati a votare per lo stop ai licenziamenti illegittimi, che chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act. Il secondo referendum riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese, il terzo la riduzione del lavoro precario, il quarto la sicurezza sul lavoro ed interviene in materia di salute e sicurezza ed infine il quinto ed ultimo referendum è quello abrogativo, che propone di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.