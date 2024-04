Esportazioni, si torna al pre Covid. Buoni i dati per alimentare e moda

Malgrado un calo nelle esportazioni registrato alla fine del 2023 rispetto al precedente anno la provincia di Ascoli rimane comunque tra le prime trenta realtà territoriali italiane che possono vantare una maggiore propensione alle vendite oltre confine. Il Piceno è in 24esima posizione nella graduatoria stilata dall’ufficio studi della Cgia. Alla fine del 2023 le esportazioni dei prodotti Made in Piceno sono state pari a 7.433 milioni di euro rispetto ai 10.431 milioni di euro del precedente anno. La flessione è dovuto principalmente al ridimensionamento delle esportazioni dei prodotti medicinali anche a causa del fine Covid. Infatti le esportazioni del Piceno pre Covid erano pari a 2.555 milioni di euro. La variazione in valori assoluti tra il 2023 e il 2022 è stata pari a -2.998 milioni di euro e in termini assoluti è stata pari a -28,7%. La variazioni in valori assoluti rispetto al periodo pre Covid è stata pari a +4.878 milioni di euro che in termini percentuali è stata pari a +190,9%.

La provincia di Fermo occupa invece la 76esima posizione: alla fine del 2023 le esportazioni sono state pari a 1.285 milioni di euro rispetto ai 1.203 del 2022. L’aumento in valori assoluti è stato pari a 81 milioni che si traduce in termini percentuali in +6,8%. Nel pre Covid le esportazioni in provincia di Fermo ammontano a 1.109 milioni di euro. Dal confronto con il 2023 le esportazioni dopo la pandemia sono cresciute di 175 milioni di euro con un incremento in termini percentuali pari a +15,8. Il made in Italy è identificato dalle 4A. "Nonostante le vendite all’estero delle nostre imprese – sostengono i ricercatori della Cgia – siano rimaste a livello nazionale le stesse del 2022, rimane straordinario lo score registrato ancora una volta da alcuni settori che molti esperti identificano come le "4A": ovvero, l’Automazione/Meccanica, l’Abbigliamento/Moda, l’Alimentare e l’Arredo/Casa".

"Nella stragrande maggioranza dei casi i titolari di un’azienda decidono di internazionalizzarsi perché hanno colto l’importanza di vendere all’estero per aumentare la marginalità e credono nel proprio prodotto, perché rispecchia l’italianità che in tutto il mondo è apprezzata per la qualità, il gusto, il design, la bellezza e la cura dei dettagli. Specificità, quelle appena richiamate, che caratterizzano i beni realizzati dalle 123mila imprese italiane che esportano".

Vittorio Bellagamba