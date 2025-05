Esposizione cinofila, giornata di festa a Campolungo

Ancora un altro successo per la 10ª Esposizione nazionale cinofila, che si è tenuta domenica scorsa nello stabilimento Osi srl in via della Colonia, nella zona industriale di Campolungo di Ascoli. L’evento organizzato dall’Enci (Ente nazionale cinofilia italiana), gruppo cinofilo Piceno, rappresenta un appuntamento fisso per appassionati, allevatori e proprietari di cani provenienti. La manifestazione ha visto sfilare più di 200 cani, provenienti da tutta Italia, che sono stati valutati da giudici esperti.

Ecco i nomi dei vincitori: il podio è andato a Destiny Girl Del Carpino Nero, Lagotto romagnolo, di proprietà di Valeria Scavongelli, al secondo posto si è classificato: Winona Ryder Super Charty (Fci) Piccolo levriero italiano di proprietà di Pierpaolo Pica, il terzo posto è andato a Gin Tonic de i Testoni, cane corso italiano di Piero Fiordigigli. Il giudice della gara è stata Manola Poggesi.

L’esposizione è stata anche un’importante occasione per avvicinare il pubblico al mondo della cinofilia, in tanti hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino alcune delle razze più affascinanti, interagire con gli allevatori e scoprire i valori che guidano l’allevamento responsabile, ma anche una vetrina per conoscere il territorio. Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.