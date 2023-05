Esposizione nazionale canina

Domani all’hotel Casale di Colli l’ottava edizione dell’esposizione nazionale cinofila organizzata dal gruppo cinofilo di Ascoli. A parlare è il presidente Luigi Cataldi. "A causa del maltempo – dichiara Cataldi – abbiamo dovuto delocalizzare l’evento dal centro cinofilo polivalente Sgariglia di Ascoli all’hotel Casale di Colli, dove ci sono parcheggi coperti. All’evento parteciperanno ben 330 cani. L’apertura dei lavori è prevista per le 9, dopo il saluto delle autorità inizierà l’esposizione dei cani provenienti da tutta Italia. Parteciperanno per la maggior parte razze riconosciute dall’Enci, cani iscritti ai libri genialogici e quindi di razza pura. Un’occasione che ci consente di ammirare la bellezza dei nostri amici a quattro zampe. La manifestazione avrà inizio alle 9, è prevista una pausa per il pranzo, dopodiché si terrà il best show, l’evento proseguirà fino a sera con i verdetti dei giudici. Sarà un importante spettacolo verranno esposti i migliori soggetti riconosciuti dall’Enci; cani da difesa, da caccia, da utility. L’ingresso alla manifestazione è gratuito". Per info 0736-403319 o [email protected] m.g.l.