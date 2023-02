"Esposto in Procura, ora basta prese in giro"

Un cantiere infinito un pericolo continuo, un lungo elenco di vite spezzate che non si può più tollerare. È deciso il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, nel chiedere che si risolva la situazione dell’autostrada nella maniera più decisa possibile, quel tratto, così com’è, non è più adeguato, servono decisioni drastici: "Sono anni che mi batto per riaprire il discorso della terza corsia nel sud delle Marche perché tutti sappiamo che è oggi l’unica soluzione realmente fattibile. E un via libera alla terza corsia consentirebbe anche il blocco di questi maledetti lavori di manutenzione che costano vite, che rendono fuori dal mondo il nostro tratto di viabilità autostradale. Altre ipotesi, soluzioni, suggestive quanto vogliamo, non solo rimangono inapplicabili oggi ma hanno la conseguenza di far perdurare questo stato delle cose inaccettabile. Governo e Regione dialoghino velocemente e si inizi questo percorso, una volta per tutte". Intanto la situazione finirà anche sul tavolo della Procura, grazie ad un esposto che il consigliere regionale del Pd, Fabrizio Cesetti, si propone di depositare in tribunale a Fermo nei prossimi giorni, per chiamare la società Autostrade alle sue responsabilità: "Presenterò un esposto-denuncia sulla gravissima e inaccettabile situazione in cui versano i cantieri aperti sulla A14 nel tratto tra Pedaso e Grottammare. A questo punto, di fronte all’ennesima tragedia, non sono più sufficienti interrogazioni e mozioni, che pure ho continuato a presentare in consiglio regionale negli ultimi due anni e mezzo. E’ giunta l’ora che chi è responsabile di questo scandalo infinito, e parlo evidentemente di Società Autostrade, smetta di prendere in giro cittadini e istituzioni, e chiarisca il suo operato direttamente alla magistratura. Non si deve infatti dimenticare che il gestore concessionario della rete autostradale è obbligato a garantire la percorrenza del tratto autostradale in piena e assoluta sicurezza, cosa che evidentemente non è avvenuta".

Un attacco durissimo, quello di Cesetti, che accusa tutti i responsabili di indifferenza rispetto a quello che accade in quel tratto autostradale, quasi quotidianamente: "Il concessionario ha ormai dimostrato abbondantemente tutta la sua indifferenza non solo alle annose richieste dei nostri territori, ma anche agli impegni ufficiali sottoscritti dagli enti locali. Basti dire che nessuno dei tanti atti formali redatti negli ultimi anni è riuscito a produrre qualche effetto a causa della totale impermeabilità di Società Autostrade".

Angelica Malvatani