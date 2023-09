"Espropri necessari per l’intervento"

In consiglio è stato affrontato anche il tema legato all’acquisizione dei beni utilizzati per scopi di interesse pubblico necessari alla sistemazione della pista ciclopedonale sul ponte di San Filippo. "In quell’intervento abbiamo dovuto ricorrere agli espropri per alcune particelle necessarie per acquisire, durante la fase dei lavori riqualificazione che ha riguardato via Tevere e il ponte – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli –. Una scelta dettata dall’urgenza di addolcire la parete della collina situata sulla curva del ponte". Un aspetto progettuale che trova fondamento nella duplice direzione di rispondere sia a ragioni di estetica che a quelle di sicurezza. Ampliare la carreggiata verso il lato nord ha così consentito la realizzazione della pista ciclabile sul lato sud. Contestualmente l’assessore al bilancio Dario Corradetti ha portato a votazione l’approvazione della cessione di 10 alloggi di proprietà del comune agli assegnatari in base alla stima dei prezzi di vendita elaborati dall’Erap. Entrambi i punti approvati.